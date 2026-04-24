- Poštovani građani, sa ponosom i iskrenim zadovoljstvom vam saopštavam da smo upravo podelili 6.645 kredita za mlade za kupovinu stanova. Kada smo krenuli sa tom idejom, mladima je to izgledalo kao neverovatna stvar, do koje se teško dolazi i nešto što država ne može da ispuni - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik je naveo da su sredstva za garantne šeme već potrošena i da je zbog toga uputio predlog Vladi i donosiocima odluka da se iznos za ovu godinu poveća.

- Već sada smo, pre maja, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao država garantovali i davali. Moj predlog Vladi Srbije i ljudima koji donose odluku, verujem da će ga prihvatiti, je da povećaju iznos za još 300 miliona evra, da prihvatimo još hiljade mladih ljudi koji na taj način rešavaju svoje ključno životno pitanje – rekao je Vučić.

O Porodičnom zakonu

Predsednik Vučić se dotakao i Porodičnog zakona, koji je trenutno u javnoj raspravi.

- Dobro je da imamo demokratsku i otvorenu raspravu. Voleo bih da ima sa manje predrasuda i sujeverja rasprave, ali molim predlagače, molim Vladu, da dobro i pažljivo saslušaju sve primedbe i kritike koje dolaze ne samo od stručne javnosti, već i od običnih ljudi koji vole svoje porodice, vole svoju decu i ne bi da im porodica na bilo koji način bude ugrožena – rekao je predsednik.

Vučić je poručio da će, kao predsednik Republike, doneti konačnu odluku o zakonu, odnosno da li će ga potpisati ili ne, nakon što bude završen proces razmatranja.

- Molim da pre nego što do toga dođe, Vlada dobro razmotri sve primedbe, baš ovako kako bi trebalo da se odigrava politički život, u otvorenoj, javnoj i argumentanovoj raspravi dođemo do najboljih zaključaka za budućnost naše zemlje, a Srbija je naša porodica - rekao je predsednik.