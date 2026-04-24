Dečak (14), teško je povređen i lekari se bore da mu sačuvaju život posle stravičnog pada sa terase Nacionalnog doma kulture u Sofiji.

Nesreća se dogodila oko 18 časova, a dete je hitno prebačeno u bolnicu u kritičnom stanju.

Kako navode lokalni mediji, dečak je u komi i prebačen je na intenzivnu negu dečjeg odeljenja bolnice Pirogov.

U toku su dijagnostičke procedure, a lekari su oprezni u davanju prognoza.

Prema navodima zvaničnika, a prema prvim informacijama iz istrage, dečak je bio u društvu kada je došlo do tragedije.

Prema nezvaničnim saznanjima, dečak je sa još nekoliko vršnjaka sedeo na ogradi terase, dok su neka deca drmala gelender. U jednom trenutku gelender se odvalio, a dečak se preturio i pao sa velike visine na beton.

