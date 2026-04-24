Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država objavila je sankcije kineskoj rafineriji nafte Hengli Petrochemical iz Dalijana, koja je, prema Vašingtonu, jedan od najvećih kupaca iranske nafte, saopštilo je danas Ministarstvo finansija SAD.

Američki Stejt department objavio je da preduzima "odlučne mere kako bi ometao iransku ilegalnu trgovinu naftom", prenosi BBC. Ograničenja su uvedena i za približno 40 brodarskih kompanija i plovila koja su deo iranske takozvane "flote u senci", koja prevozi naftu i petrohemikalije.

Američke vlasti veruju da ove pošiljke da služe kao "ključne spasilačke linije za izvoz iranske nafte".

Prema agenciji, nezavisne kineske rafinerije kupuju većinu iranske sirove nafte i stoga predstavljaju ključni izvor prihoda za Teheran, preneo je BBC.

Ministarstvo dodaje da ove sankcije smanjuju prihode koji finansiraju "destabilizujuće aktivnosti iranskog režima širom Bliskog istoka".

"Sjedinjene Države će pojačati ekonomski pritisak na Iran i međunarodnu mrežu koja održava njegovu ilegalnu trgovinu energijom kao deo Ekonomskog besa", navodi se u saopštenju.