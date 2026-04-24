Milosav S. (75), koji se sumnjiči za svirepo ubistvo svoje supruge Javorke S. (76) u selu Geglja kod Lebana, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Kako se saznaje, osumnjičeni je odlučio da se brani ćutanjem, nakon čega mu je, na predlog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana.

Čekaju se rezultati obdukcije

Iako se u javnosti pojavilo više informacija o načinu na koji je nesrećna žena usmrćena, zvanična potvrda o predmetu izvršenja krivičnog dela još uvek ne postoji.

- Tužilaštvo u ovom trenutku ne može da odgovori na pitanja da li je osumnjičeni koristio neki predmet, odnosno kakve povrede su dovele do smrti žene, jer još uvek nije dobilo zapisnik o obdukciji tela - izjavila je glavni javni tužilac Ljiljana Zlatanović Janković..

Prema nezvaničnim informacijama, telo Javorke S. pronađeno je u krevetu u njihovoj porodičnoj kući.

Supružnici živeli sami

Policija sumnja da je Milosav u utorak supruzi zadao više udaraca od kojih je ona na licu mesta preminula. Meštani sela Geglja potreseni su ovim događajem i spekulišu da je nesrećna starica udarana drvenim štapom po glavi i telu.

Vest o hapšenju Milosava zaprepastila je stanovnike ovog mirnog mesta. Supružnici su živeli sami, dece nisu imali, a komšije ih opisuju kao vredne ljude koji su se, uprkos bolesti, bavili poljoprivredom. Meštani tvrde da su se Milosav i Javorka dobro slagali.

Prema rečima poznanika, ranijih incidenata ili prijava za nasilje u ovoj porodici nije bilo. Održavali su imanje i kuću uprkos poznim godinama.

Ubica "nije bio pri sebi"

- Oboje su bili bolesni, ali su brinuli jedno o drugom. Ponekad bi se, kao i svi, sporečkali, ali niko nije mogao ni da zamisli da bi on mogao da je ubije. Šta mu je kliknulo u glavi, to samo on zna - priča jedan komšija.

U selu se veruje da Milosav u trenutku zločina "nije bio pri sebi". Mnogi ističu da je godinama radio kao stolar, ali da je u poslednje vreme pokazivao ozbiljne znake demencije, što bi moglo baciti novo svetlo na ovaj tragični slučaj.

Dalja istraga i veštačenja utvrdiće tačne okolnosti pod kojima je ugašen život Javorke S., kao i uračunljivost osumnjičenog u trenutku izvršenja zločina.

Alo/Novosti

BONUS VIDEO