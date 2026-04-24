U pucnjavi koja se dogodila večeras u naselju Sedrenik u Sarajevu ranjeni su braća Nedim i Nihad Livnjak, saznaje Klix.ba.
Pucnjava se dogodila u 19.25 sati u bašti jednog ugostiteljskog objekta, a identitet napadača za sada nije poznat i policija radi na njegovom pronalasku.
Prema saznanjima portala Avaz, policija traga za Almerom I. koji se dovodi u vezu s pucnjavom u naselju Sedrenik.
Kako je ranije potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, dve ranjene osobe prevezene su u bolnicu gde im se utvrđuje stepen povreda.
O događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac, a policijski službenici su na terenu.
