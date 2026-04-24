Iranska revolucionarna garda zaplenila je brod "Epaminodes" zbog saradnje sa američkom vojskom, javili su danas iranski mediji.

Prema novinskoj agenciji Tasnim, tokom istrage i obaveštajnog praćenja broda, koje je sprovela Mornarica IRGC-a u proteklih šest meseci, "Epaminodes" je više puta plovio ka američkim lukama, a zaplenjen je u sredu zbog ignorisanja upozorenja i velikog broja pomorskih prekršaja.

Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je u sredu da je zaplenila dva broda zbog, kako je navela, pomorskih prekršaja i prebacila ih na iranske obale.

U saopštenju se navodi da su brodovi "MSC Frančeska" i "Epaminodes" zadržani zbog toga što navodno rade "bez potrebnog ovlašćenja", prenosi Tasnim. Ističe se da je to ugrožilo pomorsku bezbednost.

