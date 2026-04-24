Dve osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Sedrenik u Sarajevu.

Kako je potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, do upotrebe vatrenog oružja došlo je u bašti jednog ugostiteljskog objekta u 19.25 sati.

Napadač je, za sada, nepoznat, a policijski službenici trenutno rade na rasvetljavanju slučaja i identifikaciji osobe koja je pucala.

Dve ranjene osobe prevezene su u bolnicu gde im se utvrđuje stepen povreda i ukazuje medicinska pomoć.

O događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac, a policijski službenici su na terenu.

Alo/Klix.ba

