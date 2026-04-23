Državljanin Severne Makedonije A. K. (42) uhapšen je danas u Beogradu u munjevitoj akciji policije zbog sumnje da se predstavljao lažno kao hirurg.

Njega su presreli pripadnici UKP-a koji su trčećim korakom došli do osumnjičenog i oborili ga na zemlju, posle čega su mu stavljene lisice na ruke. Tom prilikom pronađen je i otvoren novčanik pun novca.

A. K. se sumnjiči za gnusne prevare počinjene od novembra 2025. do danas, kada je, kako se sumnja, na prevaru pribavio više od 100.000 evra. On se tereti da je danas, predstavljajući se lažno kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica, oštećenu doveo i održavao u zabludi, da će uz novčanu naknadu hitno operisati člana njene porodice, koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu.

Policija ga je uhapsila neposredno nakon primopredaje novca i kod njega je pronašla 16.650 evra i 150.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

