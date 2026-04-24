Službenici Odeljenja bezbednosti Budva su jutros, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapsili M. K. (29), državljanina Republike Turske iz Istanbula, zbog sumnje da je počinio krivično delo davanje mita.

- Kako se sumnja, on je navedeno krivično delo izvršio na način što je danas, oko jedan čas iza ponoći, prilikom preduzimanja službenih radnji od strane policijskog službenika, istom ponudio novac u iznosu od 20 evra kako bi izbegao sankcionisanje za saobraćajni prekršaj koji je počinio - upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola - navodi se u saopštenju policije.

M. K. je doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Budva, gde je nakon sprovedene kriminalističke obrade sa događajem upoznat državni tužilac, koji je kvalifikovao delo i naložio da se ovo lice liši slobode.

Alo/RTCG

