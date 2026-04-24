Večeras se u prestonici održava prestižni festival "Beogradsko proleće" koji obeležava 65 godna od osnivanja.

Festival koji od 1961. godine okuplja brojne poznate izvođače i ljubitelje domaće muzike održava se u MTS dvorani, a nekada se održavao u Domu sindikata.

Dušan Svilar večeras nastupa na ovom festivalu i otpevaće neke od najvećih hitova koji su se slušali na "Beogradskom proleću" od njegovog osnivanja među kojima je i veliki hit "Odiseja" Lea Martina.

Publika ga je upoznala skoro pre dve decenije kada je 2007. godine odneo pobedu na takmičenju "Zvezde Granda".

Iako je imao sjajnu karijeru u narodnoj muzici, Dušan je odlučio da se oproba i u drugom žanru te se zadnjih godina posvetio klasičnoj muzici koja mu ide odlično. Na pitanje zbog čega se povukao iz javnosti i zašto nije prisutan u medijima kaže:

- Nemam odgovor na to.

Ipak, o povratku na scenu je optimističan i kaže da ima u planu i to.

- Da u nekoj bliskoj budućnosti, spremam.

O saradnji sa Stankovićem

O kolegama sa kojima je stasavao u pevača na sceni iz Granda kaže da je uglavnom ostao u kontaktu:

- Sa velikom većinom jesam ali nije to svakodnevni kontakt - kaže pevač pa je dodao da li planira neku saradnju sa Milanom Stankovićem, budući da se i on povukao sa estrade, ali se šuška o njegovom povratku:

- Za sada ne - rekao je Svilar.

Alo/Telegraf

