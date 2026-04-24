Tragedija koja se dogodila u Višegradu, mnoge je podsetila na užas iz okoline Vršca! Nikola M. (35) iz Velikog Središta i njegov sin M. M. (2) iz Vršca poginuli su prošle 2024. godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Uljme! Sumnja se da je Nikola oteo svog sina iz vrtića, iz osvete bivšoj partnerki, poslao joj poruku „Više ga nećeš videti“, a zatim namerno prešao u suprotnu traku na putu i zakucao se u kamion!

Kao bomba odjeknula je u informacija pre dve godine da je u nesreći stradalo dete staro svega dve godine. Na magistralnom putu Vlajkovac - Uljma, došlo je do sudara automobila „škoda“ temišvarskih tablica i kamiona valjevskih tablica. Vozač automobila preticao je kolonu i zakucao se u kamion. Na licu mesta poginuli su vozač Nikola M. iz Velikog Središta i dečak M. M.. Ubrzo je utvrđeno da je reč o ocu i sinu, što je šokiralo javnost, a novi detalji bacili su potpuno novo svetlo na ceo slučaj. Tragedija u Vršcu šokirala je celu Srbiju.

Kako se sumnja, Nikola M. je bez znanja svoje bivše partnerke uzeo njihovog sina M. M. iz vrtića i stavio ga u automobil, a zatim je došlo do nesreće.

- Nikola M. je kako se sumnja zapravo odlučio da se osveti bivšoj partnerki, koja je našla novog dečka i koju je stalno uznemiravao. Nikola je uzeo iz vrtića njihovog sina, a zatim je seo u kola. U toku vožnje je pozvao bivšu partnerku, a majku dečaka, i rekao joj hladnokrvno „Dete više nikada nećeš videti“. Žena u šoku i panici odmah je pozvala policiju i alarmirala sve službe ali nažalost bilo je kasno dogodila se tragedija. Ona je najpre pozvala vrtić da proveri, gde su joj potvrdili da je otac preuzeo dete. Žena je bila užasnuta - navodio je izvor blizak istrazi i dodaje užasavajuće detalje:

- Sumnja se da se Nikola namerno zakucao u kamion sa svojim rođenim sinom kako bi se osvetio majci deteta. Prema rečima poznanika, Nikola je bio posesivan i nije mogao da prihvati da nije više sa majkom njihovog deteta. Navodno je maltretirao psihički, zivkao je, pretio joj, stalno je proveravao da li je našla nekoga. Tražio je da se pomire, bio posessivan, ali nesrećena žena je to odbijala. Čak ga je bilo briga za njihovo dete, koje navodno nije ni viđao niti posećivao, ali sve vreme je bio opeterećen bivšom. Međutim, ona je našla novog dečka i nastavila svoj život, što je kod njega izazvalo bes i agresiju i otišao je po dete u vrtić. Zbog toga se sumnja da se namerno zaleteo u kamion, da se osveti majci deteta, ali za sada nije sigurno da li je reč samo o nesrećnom slučaju ili je namerno izvršio samoubistvo, sa sve detetom u kolima kako bi naneo bol majci dečaka - kaže naš sagovornik.

Prema rečima izvora, nesreća se dogodila pola sata nakon što je pozvao bivšu, a da je dečaka stavio na prednje sedište. Nažalost, kako saznajemo, majka iako je trpela uzmenimiravanje, nije ga prijavila policiji, niti su postoje bilo kakve prijave protiv njega.

Inače, vozač kamiona V. L. sa kojim je Nikola M. imao čeoni sudar, teško je povređen i primljen je tada u bolnicu. Nikola je sahranjen na groblju u Velikom Središtu, a mališan u Vršcu.

Inače, Nikola M. je prema rečima poznanika, bio problematičan, a sa majkom njihovog deteta nije živeo već duže vreme.

