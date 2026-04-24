Pevača Darka Lazića su kamere domaćih medija uhvatile na snimanju spota za pesmu koju je posvetio poginulom bratu Draganu u saobraćajnoj nesreći.

Nekoliko dana nakon tragedije oglasila se pevačica Aleksandra Kostadinović, koja je sa bolom u duši govorila o pokojnom Laziću i o snu u kom joj se pojavio.

Nakon što se navršilo 40 dana od Draganove smrti, Darko je priznao da smatra da veruje da su neki došli na sahranu da bi se ispromovisali, pa dao svoj sud i o Aleksandrinoj izjavi.

"Pa ko su oni da ga sanjaju?"

- Ne bih puno da pričam o tome, jer meni je najbitnije da su tu bili ljudi koje ja volim. To je mali krug ljudi koji mene zaista vole i poštuju, mi smo svi tu kao jedna velika porodica. Imam prijatelje sa kojima idem kroz život i svi koji su bili, došli su da ispoštuju mene jer je to velika tragedija, ali verujem da je bilo onih koji su došli da bi se ispromovisali, a neki su rekli da su ga čak i sanjali. Pa ko su oni da ga sanjaju? Ne bih da pričam o tome i nadam se samo da svi koji su bili su došli iskreno. Dragan je osoba koju su svi voleli, on je bio harizmatičniji i od mene i druželjubiviji. Bio je čovek iz naroda i nasmejan. Nikada niko nije mogao da ga vidi namrštenog. Bio je čovek iz naroda, voleli su ga ljudi i to se vidi po tome ko je sve bio - rekao je Darko za Blic.

Podsetimo, Aleksandra Kostandinović je za Alo govorila o Draganu Laziću. Tada je istakla da ni četiri dana nakon sahrane još uvek ne dolazi sebi zbog pogibije prijatelja, a otkrila je i da ga je sanjala.

