Užas! Tela supružnika Z. B. (64) i I. M. (58) iz Srebrenika u Republici Srpskoj pronađena su u njihovom porodičnom domu. Sumnja se da je Z. B. zapravo usmrtio svoju suprugu I. M., a da je potom izvršio samoubistvo!

Kako saznajemo, telo žene pronađeno je u kući, dok je po dolasku policije uočeno i telo muškarca, za koga se pretpostavlja da je sebi oduzeo život. Ovaj slučaj šokirao je ceo region, a kako Alo! saznaje, ovu porodicu je pre nekoliko godina zadesila dvostruka tragedija, što mnogi smatraju mogućim okidačem za tragediju.

- I sin i ćerka su im preminuli od kancera. Ćerka je umrla pre dve godine, a sin ranije. To su bili dobri ljudi, niko ne može da objasni šta se dogodilo kobnog dana, niti koji je motiv. Čuli smo da je on ženu ubo nožem u glavu i vrat, a da se potom obesio u dvorištu - rekao je meštanin sela Brda kod Srebrenika za Alo!.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da su službenici PS Srebrenik u sredu 22. aprila oko 18 časova primili prijavu da se u naselju Brda, grad Srebrenik, u dvorištu porodične kuće nalazi telo muškarca bez znakova života.

- Izlaskom na mesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i telo žene bez znakova života - naveli su iz policije.

Mesto događaja bilo je obezbeđeno, a istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, preduzimaju sve potrebne radnje radi rasvetljavanja okolnosti, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja.

Autor: Mihajlo Žilović

BONUS VIDEO