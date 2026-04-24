- To je ozbiljna tema, a zapravo vrlo jednostavna. Potrebno je samo malo svesti o tome koliko je važan redovan godišnji pregled. Na kontrole idem na svakih šest meseci - započeo je Krstović.

Kako je ispričao, njegovo zdravlje bilo je ozbiljno ugroženo u dva navrata, a prvi put se suočio sa dijagnozom koju, kako priznaje, niko ne želi da čuje.

- Imao sam sreću da me je moj prijatelj, urolog Sava Milošević, nagovorio da redovno radim PSA test, tumorski marker prostate. Godinama je sve bilo u redu, a onda su stigle loše vesti - prisetio se glumac.

Pravovremena reakcija bila je ključna

Srećom, problem je otkriven na vreme, što je u velikoj meri uticalo na dalji tok lečenja.

- Odmah sam otišao na operaciju i sve je prošlo bezbolno, upravo zato što je bolest uočena na vreme. Posle toga sam sebi dao zadatak da svakom prijatelju i kolegi, kad god mogu, skrenem pažnju na značaj preventivnih pregleda. To traje 15 minuta, a može da vam sačuva život - naglasio je Miki.

Još jedno upozorenje bez simptoma

Kako je dalje otkrio sudbina ga je još jednom opomenula, i to u trenutku kada je planirao rutinsku operaciju kile. Zbog pripreme za anesteziju, upućen je na dodatni pregled pluća, gde je skener pokazao promenu na kapsuli.

- Nisam imao nikakve simptome, ni prvi ni drugi put. Ali zahvaljujući tome što se reagovalo na vreme, sve se završilo dobro po mene - zaključio je Krstović.

