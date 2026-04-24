Telo muškarca pronađeno je juče u njegovom stanu u ulici Kralja Petra u Severnoj Mitrovici.

Kako se saznaje, reč je o G. M. (70), a navodi se da su slučaj prijavile komšije nakon što su osetile neprijatan miris koji se širio iz pravca njegovog stana.

Nakon toga, na lice mesta izašla je policija, kao i medicinski tim, koji je potvrdio smrt muškarca, čije se telo, kako je navedeno, nalazilo u poodmakloj fazi raspadanja.

Telo je poslato u Prištinu, u Institut za sudsku medicinu, radi obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Alo/Kossev

