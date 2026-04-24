Maskirani pljačkaš naoružan pištoljem upao je danas oko 12 časova u filijalu jedne poznate banke na Bulevaru dr Zorana Đinđića u Nišu i odneo veću sumu novca.

Pljačka se dogodila usred dana, kada je na šetalištu ispred banke bilo prolaznika.

Prema rečima očevidaca koji su bili u okolnim lokalima, sve se odigralo veoma brzo, pa mnogi nisu ni primetili trenutak kada se pljačka dogodila. Kako navode, policija je brzo stigla na lice mesta, ali je napadač pobegao.

Sumnja se da je pljačkaš imao pomoć, pa se pretpostavlja da ga je neko čekao u automobilu u jednoj od sporednih ulica u blizini.

Policija intenzivno traga za počiniocem, za kog se veruje da je imao unapred detaljno razrađen plan pljačke.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO