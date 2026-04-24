Postoji sumnja da su dva tehničara koja su radila na borbenim avionima F-15 predala dokumentaciju sa dijagramima motora, kao i fotografije na kojima se vidi lice instruktora letenja.



Dva tehničara izraelskog vazduhoplovstva iz vazduhoplovne baze Tel Nof, blizu Ašdoda, biće optužena za špijunažu za Iran tokom operacije "Riktajući lav", objavio je u sredu izraelski javni servis KAN News.

Dva tehničara, koji su radili na borbenim avionima F-15, osumnjičeni su da su predali dokumenta koja sadrže dijagrame motora i fotografije koje prikazuju lice instruktora letenja, kršeći pravila vojne cenzure.

Takođe je od njih zatraženo da prikupe informacije o bivšem načelniku Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga, penzionisanom general-potpukovniku Herziju Haleviju, i ministru nacionalne bezbednosti Itamaru Ben-Gviru, navodi se u izveštaju KAN-a.

Vlasti razmatraju mogućnost proširenja optužnice protiv jednog od tehničara na izdaju, umesto blaže optužbe za špijunažu, navodi KAN.

Još osam vojnika u bazi je osumnjičeno da su znali za postupke dvojice tehničara, a da to nisu prijavili nadležnim organima. Nakon incidenta, komandant vazduhoplovne baze Tel Nof, brigadni general čiji identitet ostaje tajna, pozvao je vojnike na bezbednosni brifing tokom kojeg im je rekao da ga je Šin Bet (Izraelska bezbednosna agencija) pozvala da razjasni šta se dogodilo u slučaju.