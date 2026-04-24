Sajam profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja u Vojsci Srbije biće održan u Leskovcu u utorak, 28. aprila, u periodu od 11 do 14 časova, na gradskom trgu.

Ovaj događaj organizuju Filijala Leskovac Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i Gradska uprava Leskovca, sa ciljem da mladima i nezaposlenima približe mogućnosti koje nudi vojni poziv.

Učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola imaće priliku da se informišu o uslovima upisa u srednje vojne škole, kao i na Vojnu akademiju, dok će nezaposleni mlađi od 35 godina moći da saznaju više o zapošljavanju i razvoju karijere u jedinicama Vojske Srbije.

Na štandu Nacionalne službe za zapošljavanje, učenici i njihovi roditelji dobiće detaljne informacije o profesionalnoj orijentaciji, planiranju karijere, kao i o trenutnom stanju na tržištu rada i potražnji za određenim zanimanjima.

Nezaposlenima će biti predstavljene i mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba, uključujući programe podrške i mogućnosti za lakši ulazak na tržište rada.

Tokom trajanja sajma, centralna gradska ulica biće privremeno zatvorena za saobraćaj, a posetioci će imati priliku da izbliza vide deo opreme, sredstava i naoružanja koje koristi Vojska Srbije.

Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku za sve koji razmišljaju o vojnoj karijeri da se informišu iz prve ruke i naprave prvi korak ka budućem zanimanju.