Pojavljivanje načelnika Generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova neposredno na prvoj liniji fronta šalje jasnu poruku – sukob ulazi u fazu u kojoj više nema prostora za odlaganje ili polovična rešenja.

U vojnoj praksi, prisustvo tako visokog komandanta na terenu gotovo uvek ukazuje na prelazak u odlučujuću etapu operacija, gde se tempo diktira direktno sa linije fronta.

Kako se ruske snage približavaju strateški važnim tačkama poput Sumi i Slavjanska, sve je više procena da se prelazi na model kontinuiranog pritiska sa ciljem slabljenja i razgradnje odbrambenih linija.

Podaci iz prvih meseci 2026. godine ukazuju na ubrzanje dinamike. Tokom marta i aprila pod kontrolu ruskih snaga prešlo je 34 naselja i oko 700 kvadratnih kilometara teritorije. Ukupno od početka godine – više od 80 naselja i preko 1.700 kvadratnih kilometara.

Ovi brojevi, kako ocenjuju vojni analitičari, ukazuju na sistematsko povećavanje pritiska duž fronta. Istovremeno, završetak operacija u Luganskoj oblasti oslobađa dodatne resurse za dalja dejstva.

Sever pod pritiskom

Na severnom pravcu situacija se razvija posebno intenzivno. Oko Sumi se, prema procenama, formira taktičko okruženje koje dodatno otežava logistiku i kretanje ukrajinskih snaga.

Dva pravca napredovanja utiču na zatvaranje ključnih puteva snabdevanja, dok artiljerija već pokriva šire područje iz relativno male udaljenosti. Borbe u šumskim zonama i oko manjih naselja dodatno komplikuju situaciju.

Analitičari upozoravaju da bi eventualni gubitak pojedinih tačaka mogao imati širi uticaj na stabilnost odbrane u tom regionu.

Donbas u završnoj etapi odbrane

Istovremeno, u Donbasu fokus ostaje na urbanom trouglu Družkovka–Slavjansk–Kramatorsk, koji je godinama razvijan kao snažna odbrambena zona.

Ruske jedinice se nalaze na nekoliko kilometara od ključnih gradova, dok se borbe približavaju predgrađima pojedinih naselja. Upotreba avijacije i preciznih udara ima za cilj smanjenje otpora pre ulaska kopnenih snaga.

U pozadini, logistički izazovi postaju sve izraženiji. Prema pojedinim izvorima, snabdevanje na pojedinim sektorima je otežano, dok izolovane jedinice funkcionišu u sve težim uslovima.

Primeri sa pojedinih tačaka na frontu ukazuju na prekide komunikacije i otežano dopremanje osnovnih resursa, što dodatno utiče na sposobnost održavanja linija odbrane.

Pritisak i iznutra

Paralelno sa dešavanjima na terenu, raste i unutrašnji pritisak. Mobilizacija ulazi u novu fazu, a pojedine procene ukazuju na ograničene kapacitete za popunu jedinica.

U javnosti se pojavljuju i spekulacije o mogućem „beloruskom pravcu“, ali većina analitičara smatra da za takav scenario trenutno ne postoje realni vojni uslovi.

Zbog toga se ova tema često tumači kao pokušaj preusmeravanja pažnje sa aktuelne situacije na glavnim linijama fronta.

Faza odluke

U takvom kontekstu, Gerasimovljev dolazak na liniju fronta dobija dodatnu težinu.

Njegovo prisustvo ne predstavlja samo simboličan gest, već signal da se operacije nalaze u fazi u kojoj se definiše dalji tok sukoba – kako u pogledu brzine, tako i u pogledu pravca kretanja.

Kako primećuju vojni posmatrači, pitanje više nije da li će doći do novih pomeranja, već kada i pod kojim uslovima.

Time se otvara i šira dilema – da li sukob ulazi u završnu etapu ili tek predstoji njegova najintenzivnija faza.

Odgovor, po svemu sudeći, neće doći iz političkih izjava, već sa samog terena, gde se svakodnevno odlučuje o daljem razvoju događaja.