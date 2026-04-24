Pojavio se video-snimak koji, prema navodima sa ruskih izvora, prikazuje udar na privremeni položaj ukrajinskih oružanih snaga, izveden eksperimentalnim termobaričnim projektilom.

Snimak je objavio Telegram kanal koji izveštava sa kupjanskog pravca, a na njemu se vidi trenutak udara i posledice po objekat koji je, kako se tvrdi, korišćen kao privremeni punkt za raspoređivanje vojnika.

Prema opisu uz video, dron je uleteo u objekat nakon čega je usledila snažna detonacija koja je gotovo u potpunosti uništila zgradu. Navodi se da su se u tom trenutku u objektu nalazili pripadnici ukrajinskih snaga.

Na snimku se vidi visok stub dima koji se uzdiže nakon eksplozije, dok se konstrukcija objekta urušava.

Prema dostupnim informacijama, projektil koji je korišćen ima termobarično dejstvo, što znači da stvara snažan udarni talas i visoku temperaturu u zatvorenom prostoru.

U istom kontekstu, navodi se da su u prethodnom periodu izvedeni napadi i na druge privremene rasporede ukrajinskih jedinica.

Tako je u Konstantinovki, prema istim izvorima, pogođen položaj 100. odvojene mehanizovane brigade, dok je u Hersonu izvršen napad na položaj 34. komandne brigade. U tim slučajevima korišćene su vazdušne bombe različite snage.

Ove informacije dolaze iz izvora bliskih ruskim vojnim kanalima i nisu nezavisno potvrđene.