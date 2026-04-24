U središtu istrage sada je mobilni telefon 19-godišnje Alise Di Vita, ćerke i sestre dveju žrtava, čiji je uređaj zaplenjen kako bi se otkrili novi tragovi o tragediji koja se dogodila tokom božićnih praznika u zabačenom selu u italijanskoj regiji Molise, piše Il Messaggero.

Šta je ricin?

Ricin je visokotoksični lektin izolovan iz semena biljke ricinus (Ricinus communis), poznat kao jedan od najopasnijih prirodnih otrova.

Njegovo dejstvo zasniva se na trajnom zaustavljanju sinteze proteina unutar ćelija, što neminovno dovodi do njihovog odumiranja i otkazivanja vitalnih organa.

Budući da za ricin ne postoji specifičan protivotrov, medicinska pomoć ograničena je na ublažavanje simptoma, dok ishod zavisi od doze i načina izlaganja (udisanje, gutanje ili injekcija).

Zbog ekstremne toksičnosti - gde je za fatalan ishod dovoljna količina praha veličine zrna soli - ricin se strogo tretira kao potencijalno biološko oružje.

Zaplenjen telefon preživele ćerke

Tužilaštvo u Larinu, koje vodi istragu zbog dvostrukog teškog ubistva protiv nepoznatog počinioca, naložilo je 13. aprila zaplenu telefona Alise Di Vita.

Njena majka Antonela Di Ielsi (50) i sestra Sara Di Vita (15) preminule su od trovanja ricinom. Istražitelji će sledećeg utorka pregledati podatke sa njenog iPhonea 12 Pro - ona formalno nije pod istragom - u potrazi za porukama, beleškama i internet pretragama u periodu od 1. decembra prošle godine do dana zaplene.

Poseban interes tužilaca usmeren je na aplikaciju za beleške na Alisinom telefonu, gde se, kako se pretpostavlja, nalazi spisak obroka koje je porodica konzumirala između 22. i 25. decembra 2025. godine.

Zašto je tinejdžerka zapisivala šta je porodica jela?

Činjenica da se za postojanje tih beleški znalo i pre pregleda uređaja upućuje na to da je ta okolnost otkrivena tokom dosadašnjih policijskih ispitivanja.

Ključno pitanje za istražitelje jeste zašto je devojka zapisivala šta je njena porodica jela, i to čak i pre kobnog obroka 23. decembra. Moguće je da je to učinila nakon što su majka, sestra, ali i otac počeli da se osećaju loše, kako bi pomogla lekarima u bolnici u Kampobasu da utvrde uzrok njihovih jakih bolova u stomaku i povraćanja.

U međuvremenu, pet lekara iz bolnice Kardareli, gde su Antonela i Sara preminule u noći između 27. i 28. decembra, bilo je pod istragom zbog sumnje na dvostruko ubistvo iz nehata.

Pretpostavljalo se da nisu adekvatno reagovali na hitno stanje, ali nakon što je izveštaj instituta Maugeri iz Pavije potvrdio „teško trovanje ricinom“, očekuje se da postupak protiv njih bude obustavljen.

Proveravaju se internet pretrage i poruke

Tužilaštvo u Larinu takođe želi da rekonstruiše istoriju internet pretraga na Alisinom uređaju. Ona je bila jedina koja nije bila prisutna na porodičnoj večeri 23. decembra, kada su majka i sestra navodno unele ricin u organizam, verovatno kroz hranu ili piće.

Istražitelji žele da provere da li je devojka na internetu ili dark vebu tražila informacije o tome kako i gde nabaviti otrovnu supstancu koja je bez mirisa, boje i, što je najvažnije, bez protivotrova.

Za dokaznu vrednost biće presudno utvrditi da li su se te hipotetičke pretrage dogodile pre ili nakon što je u javnost dospela informacija da su žrtve bile pozitivne na otrov.

Nalogom je zatraženo i preuzimanje Alisinih razgovora sa majkom, ocem i sestrom, "s ciljem utvrđivanja njihovih međusobnih odnosa i poslednje komunikacije sa žrtvama".

Analiziraće se i njeni razgovori sa rodbinom i prijateljima, kao i podaci o lokaciji uređaja kako bi se rekonstruisalo njeno kretanje. Istražitelji će takođe pregledati imejl adrese i profile na društvenim mrežama.

Advokat oca: Teško mi je da poverujem u to

- Mi ostajemo mirni - izjavio je Vitorino Fačiola, advokat Đanija Di Vite, Alisinog oca.

- Teško mi je da poverujem da bi devetnaestogodišnjakinja mogla da bude umešana u nešto što ni Mosad ne bi mogao tako da izvede.

- Ova informacija o Alisi mi je nova. Bio sam fokusiran na aktivnosti vezane za Đanija i čini mi se da u vezi s njim nema nikakvih sumnji, jer je gotovo sve detaljno rekonstruisao. Ponudili smo na raspolaganje i druge uređaje, ako budu potrebni - dodao je.

U međuvremenu, policija u Kampobasu nastavlja sa ispitivanjem osoba koje bi mogle imati saznanja o slučaju, a žive u Pjetrakateli, selu porodice Di Vita.

Poslednjih dana fokus je bio na prijateljima i školskim kolegama Sare i Alise iz klasične gimnazije Mario Pagano u Kampobasu.