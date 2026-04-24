

Monstrum! Stravičan slučaj koji se u sredu uveče dogodio u Višegradu, kada je muškarac E. D. (49) ubio svoje dete (2), a potom izvršio samoubistvo, ostavio je javnost u potpunom šoku! Prema saznanjima našeg lista, ovaj nezapamćeni zločin dobio je još jeziviju dimenziju jer je osumnjičeni neposredno pre čina pozvao svoju taštu kako bi joj pokazao šta namerava da uradi svojoj rođenoj ćerkici.

Tela oca i njegove maloletne ćerke pronađena su u voćnjaku, pored jedne ruševine koja je na tom mestu ostala još iz ratnog perioda. Meštani ovog sela, i dalje u neverici, prepričavaju detalje za koje su saznali nakon višesatnog policijskog uviđaja. Devojčica i otac su pronađeni obešeni u isto drvo, jedno naspram drugog.

- Užasan zločin. Juče sam bio u selu. Tela njega i njegove ćerkice zateknuta su obešena u voćnjaku. Kako smo saznali, zločin je prijavila tašta, kojoj se osumnjičeni javio putem video-poziva i snimio trenutak kada je vešao ćerkicu. Nakon toga, najverovatnije je presudio i sebi - rekao je izvor Alo! jezive detalje tragedije.

Osumnjičeni E. D. je, prema rečima onih koji su ga poznavali, bio rastavljen od supruge, a u poslednje vreme njegovo ponašanje je ukazivalo na nestabilnost. Ipak, niko nije mogao ni da nasluti da je spreman na ovakav monstruozan čin.

- On je bio psihički labilna osoba, ali ne znamo da je ranije bilo većih problema s njim. Svi smo u šoku, ovakvu tragediju niko ne pamti. Da presudiš rođenom detetu - to je zaista neshvatljivo i monstruozno - ispričao je jedan od meštana za Alo!.

Nakon što se vest o tragediji proširila, na društvenim mrežama usledila je lavina komentara ogorčenih građana. Mnogi od njih izrazili su sumnju da je do ovog stravičnog propusta došlo zbog neadekvatnog rada nadležnih institucija koje se bave socijalnom zaštitom i proverom podobnosti roditelja.

„Pa to je kriv zakon što nije ispitao da li je neko podoban da čuva dete. To što neko ima kuću i posao ne znači da je zdrav, ali njima je bitno samo da skinu obavezu sa sebe. Verovatno je i rodbina znala u kakvom je stanju“, napisala je jedna od korisnica na Fejsbuku.

Drugi korisnici su u svojim porukama izrazili duboku tugu za nevinim detetom, dok za postupak oca nisu imali reči razumevanja.

„Dete nije ništa krivo. Što se nije samo on ubio, monstrum. Alah dragi život daje i uzima, a onaj ko digne ruku na dete nema mesta na onom svetu“, navodi se u jednom od potresnih komentara.

Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog jezivog čina koji je zavio Višegrad u crno. Istragu vodi Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

BONUS VIDEO