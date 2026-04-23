Stravičan incident dogodio se u martu u Šidu, kada je maloletnica izbola mladića (22), a potom pokušala da sebi oduzme život. Novi detalji isplivali su nakon što se pojavio snimak nastao neposredno posle sukoba.

Prema dostupnim informacijama, došlo je do svađe između maloletne devojke i momka, nakon čega je ona nožem nasrnula na njega i nanela mu ubodnu ranu u predelu abdomena, a potom pokušala da povredi i sebe.

Rana bila duboka

Mladić iz Šida hitno je prevezen u bolnicu, gde je primljen kao hitan slučaj i zbrinut na odeljenju intenzivne nege.

Lekari su utvrdili da je rana bila duboka, ali da nije došlo do oštećenja unutrašnjih organa, pa nije bila potrebna hitna operacija. Nakon stabilizacije, premešten je na odeljenje hirurgije, a kako se nezvanično saznaje, nakon ukazane pomoći oboje su pušteni na kućno lečenje.

U međuvremenu, pojavio se snimak za koji se tvrdi da ga je devojka napravila neposredno nakon incidenta, dok je čekala dolazak policije. Snimak je, kako tvrdi povređeni mladić, pronađen u njegovom telefonu.

Umalo kobna svađa

Na snimku se vide razbacane stvari po kući i tragovi krvi, dok devojka govori o onome što se dogodilo.

- Snimam ovaj video da pokažem koliko imam problema i koliko sam opasna i po sebe i po druge. Posvađali smo se, rekao mi je nešto u besu, a ja sam reagovala… Nisam bila svesna šta radim - čuje se na snimku.

U nastavku snimka izražava kajanje i navodi da mladić "nije zaslužio takav ishod", kao i da čeka dolazak policije, Hitne pomoći i roditelja.

Sa druge strane, povređeni mladić se oglasio i tvrdi da je snimak nastao dok se borio za život.

- Snimano je dok sam se borio za život, u trenutku kada mi nije bila pružena pomoć. Ovo je moglo da se završi tragično - naveo je on.

Spor sa porodicom

Dodao je da je, nakon konsultacije sa advokatom, odlučio da snimak objavi.

- Želim da ljudi vide šta se desilo i da izvuku pouku - poručio je.

On tvrdi i da postoji spor između njega i porodice devojke, navodeći da je protiv njega podneta prijava zbog prolaska pored kuće u kojoj ona ne živi, kao i da poseduje dokumentaciju o tome. Dodaje i da nije bio upoznat sa, kako navodi, njenim problemima psihičke prirode.

Mladić ističe i da ga dodatno zbunjuje to što, prema njegovim rečima, devojka nakon incidenta nije zadržana na lečenju niti u pritvoru, iako smatra da je situacija mogla da ima mnogo teže posledice.

- Smatram da je sve moglo da se završi tragično i nejasno mi je kako se sve završilo na ovome - naveo je on.

