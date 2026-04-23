Ukrajinske snage izvele su snažan napad bespilotnim letelicama na visoku zgradu u okupiranom delu Donjecka, za koju tvrde da je služila kao komandni centar ruskih bezbednosnih struktura. Dramatični snimci prikazuju više preciznih udara dronova koji pogađaju objekat, izazivajući snažne eksplozije i veliku štetu.

Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, u napadu je stradalo više ruskih oficira, dok je veći broj ljudi povređen. Komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi potvrdio je akciju i objavio snimke koji prikazuju trenutak udara.

Na dostupnim video zapisima iz perspektive dronova vidi se kako letelice ciljaju visoku zgradu u kojoj su, kako se tvrdi, bili smešteni pripadnici ruskih bezbednosnih struktura. Eksplozije su raznele više spratova objekta, a prema ukrajinskim tvrdnjama, pogođen je komandni punkt i specijalna operativna jedinica.

Ukrajinska strana navodi da su među pogođenima oficiri zaduženi za kontraobaveštajne i specijalne operacije, kao i komunikaciju sa proruskim snagama na terenu.

Ovaj napad predstavlja još jedan primer sve veće uloge dronova u ratu, koji traje već četvrtu godinu. Analize pokazuju da su bespilotne letelice postale ključni faktor na frontu, značajno smanjujući prednost u ljudstvu.

Ukrajinski zvaničnici tvrde da je trenutna pozicija njihovih snaga stabilnija nego ranije, upravo zahvaljujući naprednim UAV sistemima koji omogućavaju precizne udare na strateške ciljeve.

U međuvremenu, Evropska unija odobrila je veliki finansijski paket pomoći Ukrajini, koji će, kako se očekuje, biti usmeren na nabavku oružja i stabilizaciju ekonomije.

Sa druge strane, borbe se nastavljaju bez naznaka skorog primirja, dok obe strane intenziviraju upotrebu novih tehnologija na terenu.

Rat u Ukrajini tako ulazi u novu fazu — fazu u kojoj dominiraju dronovi, precizni udari i borba za kontrolu iz vazduha.