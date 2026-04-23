Iranska revolucionarna garda objavila je snimak na kojem se vidi kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom u Ormuskom moreuzu. Reč je o jednom od incidenata tokom kojih su, prema navodima iranskih medija, napadnuta tri trgovačka broda u kratkom vremenskom razmaku.

Prema informacijama koje prenosi agencija bliska Revolucionarnoj gardi, brod Euphoria je oštećen i nasukan uz obalu Irana, dok su brodovi MSC Francesca i Epaminondas preusmereni ka iranskoj obali.

Međutim, analiza koju je sproveo BBC Verify dovela je u pitanje autentičnost dela objavljenog materijala. Na snimku se vide naoružani ljudi u manjim čamcima kako se približavaju brodovima, ali detalji iz kadrova ukazuju da je video verovatno nastao nekoliko sati nakon prvobitnog incidenta.

Prema toj analizi, položaj i kretanje brodova odgovaraju vremenu kasnijem od prijavljenog napada, što otvara pitanje da li su pojedini delovi snimka rekonstruisani ili dodatno snimani.

Sumnju dodatno pojačava činjenica da je otvor na jednom od brodova bio već pripremljen pre dolaska iranskih snaga, kao i to što pojedini kadrovi izgledaju kao da su snimljeni sa same palube broda u trenutku dolaska jedinica, što sugeriše da je neko već bio prisutan kako bi zabeležio akciju.

Podaci o kretanju brodova takođe donose dodatne nedoumice. Jedan od brodova, Epaminondas, prema dostupnim informacijama napustio je područje incidenta i nastavio plovidbu, dok su grčke vlasti negirale da je plovilo zaista zaplenjeno.

Istovremeno, sistemi za praćenje pokazali su da su transponderi na brodovima u jednom trenutku isključeni, što dodatno komplikuje rekonstrukciju događaja.

Ceo slučaj dodatno podiže tenzije u regionu Ormuskog moreuza, koji je jedna od najvažnijih pomorskih ruta za svetsku trgovinu i energetiku.