Radnik M. N. iz Nikšića (68) poginuo je prilikom pada sa objekta u izgradnji hotela u Kumboru.

- Uviđaj je izvršio dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, u prisustvu inspektora iz oblasti zaštite na radu i službenika Uprave policije OB Herceg Novi, nakon čega je telo upućeno na obdukciju u Klinički centar Crne Gore - Centar za sudsku medicinu u Podgorici - navedeno je u saopštenju ODT Herceg Novi.

Kako navode, utvrdiće se okolnosti pod kojima je došlo do ovog nesrećnog slučaja, kao i da li je bilo propusta u pogledu preduzimanja mera zaštite na radu koji bi bili u uzročnoj vezi sa događajem.

