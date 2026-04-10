Čovek koji je šokirao ali i nasmejao ceo svet postao je viralan nakon što je učinio nešto nezamislivo. Reč je o muškarcu koji se 2020. godine "izgubio" na 24 sata tokom planinarenja na najvišnoj planini države Kolorado u SAD -u, i koji je ignorisao višestruke telefonske pozive spasilačkih timova, jer su dolazili sa nepoznatog broja!

Planinar je prijavljen kao nestao oko 20 časova 18. oktobra nakon što se nije vratio u hotel gde je odseo, saopštila je tada služba za potragu i spasavanje okruga Lejk.

Višestruki pokušaji da se kontaktira čovek putem poziva, poruka i glasovnih poruka ignorisani su.

Pet članova spasilačkog tima raspoređeno je oko 22 časa da pretražuju „područja velike verovatnoće“ kod planine Elbert, ali su se vratili oko 3 sata ujutru sledećeg dana nakon što nisu uspeli da pronađu nestalog planinara na vrhu visokom 4401 metar. Drugi tim je krenuo u 7 ujutru sledećeg dana da pretražuje područja gde planinari „obično izgube trag“, samo da bi otkrili da se čovek sam vratio na svoje mesto smeštaja oko 9:30. Planinar je rekao vlastima da se izgubio oko sumraka i da je „skakao po različitim stazama pokušavajući da pronađe odgovarajući početak staze“ pre nego što je konačno stigao do svog auta sledećeg jutra, i to oko 24 sata nakon što je krenuo na planinarenje.

Služba za potragu i spasavanje okruga Lejk saopštila je da je čovek prijavio da „nije imao pojma“ da ga neko traži, ali da se nije javljao na nepoznat broj.

„Jedan značajan zaključak je da je ispitanik ignorisao ponovljene telefonske pozive od nas jer nije prepoznao broj - dodala je agencija. „Ako kasnite prema svom planu puta i počnete da dobijate ponovljene pozive sa nepoznatog broja, javite se na telefon; možda je to tim za potragu i spasavanje koji pokušava da potvrdi da ste bezbedni!“ poručili su.

Ovaj slučaj nasmejao je mnoge i šokirao... pola države se podiglo na noge zbog njega a on se nije javljao na telefon.

