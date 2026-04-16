Žena je na snimku ugedala maskiranog uljeza.

Zastrašujuća figura s maskom snimljena je kamerom u subotu uveče, kako se kreće po krovovima povezanih kuća oko 2 sata ujutru.

Na snimku se vidi kako maskirani muškarac hoda po njenom tremu, razgleda stvari i možda čak proverava prozor.

„To je zaista zastrašujuće i narušava privatnost“, rekla je komšinica. „Definitivno ne prepoznajem tog čoveka. Ne znam šta je radio tamo gore. Razgledao je okolo. Delovalo je kao da proverava prozor ili tako nešto.“

Komšije kažu da je uljez uspeo da dođe na krovove kroz polomljenu kapiju u prolazu pored napuštene kuće.

Bil Fić, koji živi u blizini, video je maskiranu osobu uživo iste večeri.

„Pogledao me je, i pomislio sam da je možda samo neki čovek na krovu usred noći“, rekao je Fić. „Video sam da nosi ski-masku i da je na krovovima, sa baterijskom lampom, kao da pokušava da uđe negde“, dodao je. „Kao da proverava prozore.“

Fić je pozvao hitne službe, ali je maskirani muškarac nestao pre nego što je policija stigla.

Sada ceo blok živi u strahu. Komšije iz južnog dela Filadelfije čak ne žele ni da se otkrije ime njihove ulice, iz straha od neželjene pažnje.

„Imam osećaj da će se vratiti“, rekao je Fić. „Stvarno sam paranoičan. Zaključavamo vrata, proveravamo sve po dva puta.“

Fić je počeo da naslanja teške predmete poput bicikala na vrata tokom noći, kako bi dodatno otežao ulaz ako se misteriozni uljez vrati. Anonimna komšinica koja je snimila uljeza postavila je znak „Zabranjen prolaz“ na svoj krov, za šta priznaje da zvuči „ludo“.

Inače, u Pensilvaniji se neovlašćeni ulazak odnosi na „ulazak na privatni posed bez dozvole vlasnika“. To uključuje kuće, dvorišta, pa čak i krovove. Za ovaj prekršaj predviđene su kazne do 25.000 dolara.

Policija Filadelfije i dalje istražuje incident, a identitet osumnjičenog još nije utvrđen, piše Daily Mail.