Blokaderi su napravili pravi haos sinoć u prostorijama Medicinskog fakulteta u Beogradu, nakon što su izgubili na izborima za studentski parlament u ovoj instituciji.

Sada je isplivao snimak njihovog divljanja zbog koga je, kako je Alo! ranije pisao, na lice mesta bila upućena policija.

Snimak jasno prikazuje blokadere kako su zauzeli vrata fakulteta, blokirali ih i nisu dali ljudima da izađu.

Međutim, to nije sve. Blokaderi su psovali sopstvenog profesora, dr Vladana Živaljevića - inače prodekana za redovnu nastavu - koji može otac ili deda da im bude, nazivajući ga "k*rvinim sinom" i drugim pogrdnim imenima.

Inače, zgrada fakulteta je zbog tragedije na Filozofskom fakultetu zaključana i to se strogo poštuje. Tada na fakultet stiže dekan, on ulazi ali ulazi i 15 blokadera za dekanom, i tada je krenuo haos.

Blokaderi su tražili poništavanje izbora i postali agresivni, dok je dekan pokušavao da smiri situaciju.

Blokaderi takođe nisu dali domaru da otključa vrata, nisu su dali bilo kome da izađe iz zgrade. Prosto rečeno - uzeli su taoce. Sve ovo se dešava između 2 i 3 ujutru. Kako saznajemo, neki blokaderi su šutirali vrata i gađali ljude, da bi na kraju glumili plač i vikali "nije fer."

Međutim, kako saznajemo, mnogi od blokadera koji su bili na licu mesta - uošte nisu studenti Medicinskog fakulteta.

Policija je tada stigla na lice mesta i postavila kordon. Blokaderi su odbili da se sklone iako ih je policija pola sata molila. Tada su rekli da će se skloniti - "ako se potpiše blanko papir, da su oni pobedili?!"

Članovi izborne komisije tada su se potpisali na na prazne papire, ne bi li se talačka kriza prekinula, iako su blokaderi zahtevali da se potpiše da su oni pobedili.

Policija je tada izvela članove izborne komisije napolje. Da ne zaboravimo - sami su prebrojali da su imali manje glasova!