Policija je saopštila da je rasvetljeno lažno prijavljivanje postavljanja eksplozivne naprave u školi u Radanovićima.

Kako je saopšteno, shodno najavljenim planskim aktivnostima, službenici kotorske policije, danas su u periodu od 06.30 do osam časova vršili pregled prostorija Osnovne škole "Nikola Đurković" koja se nalazi u Radanovićima, zajedno sa područnim odeljenjem u Lastvi grbaljskoj.

- Tokom ovih pregleda nije uočeno ništa sto bi moglo biti predmet daljeg postupanja policije, te je nastava u školi započela bez odlaganja. Nakon toga, u 08.35 časova, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Kotor upoznata je od strane OKC - 112 da je na njihov broj telefona upućen poziv u kojem im je od strane nepoznatog lica mlađe dobi saopšteno da je u Osnovnoj školi "Nikola Đurković" u Radanovićima postavljena eksplozivna naprava. Na lice mesta su odmah upućeni policijski službenici koji su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti i utvrdili da je dojava bila lažna - navode iz policije.

Međutim, ubrzo su otkrili ko stoji iza dojave.

- Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da je reč o krivičnom delu lažno prijavljivanje. Preduzimajući dalje intenzivne mere i radnje na rasvetljavanju ovoga događaja službenici kotorske policije u saradnji sa službenicima Odeljenja za elektronske sisteme policije su u izuzetno kratkom roku identifikovali lice koje je uputilo sporni poziv i lažno prijavilo da je u pomenutoj školi postavljena eksplozivna naprava. Utvrđeno je da je korisnik broja telefona maloletno lice staro 14 godina koji je telefon i broj na raspolaganje stavio drugom maloletnom licu starom 13 godina, koje je uputilo predmetni poziv - piše u policijskom saopštenju.

Kako se ukazuje, sa svim je povratno upoznat postupajući tužilac te je konstatovano da izvršilac krivično ne može da odgovara, imajući u vidu njegove godine starosti.

- Protiv zakonskog staratelja ovog maloletnika biće pokrenut prekršajni postupak shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja u podizanju i vaspitanju. Takođe, sa svim navedenim upoznati su radnici Centra za socijalni rad u Kotoru. Službenici Uprave policije nastavljaju gore pomenute planske aktivnosti na sprečavanju ovakvih događaja, ali i intenzivne mere i radnje na rasvetljavanju slučajeva lažnih prijava o postavljanju eksplozivnih naprava - navode u MUP.

