Kako je navela poluzvanična agencija Fars, PVO sistemi su aktivirani nakon što su iznad nekoliko delova Irana primećeni mali dronovi.

Agencija je citirala iranskog vojnog eksperta koji je rekao da su PVO sistemi uvek u stanju visoke pripravnosti tokom primirja i da moraju da reaguju na bilo kakva svetla ili znake.

Prethodno je agencija Mehr javila da su iranski sistemi protivvazdušne odbrane gađali "neprijateljske mete" iznad Teherana, a Izrael je negirao umešanost.

Izraelski bezbednosni zvaničnik rekao je da Izrael ne izvodi napade u Iranu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u sredu da ne postoji rok za prekid vatre sa Iranom, niti dogovor o novom datumu pregovora.

On je u intervjuu za Foks njuz rekao da je "na neodređeno vreme" produžio prekid vatre sa Iranom, demantujući medijske navode da ga je produžio za tri do pet dana.

