Čak 18 meseci hiljade vozača je prolazilo kroz naplatnu rampu uredno ostavljajući novac, bez trunke sumnje da se radi o jednoj od najbolje organizovanih prevara ikada. Za to vreme prevaranti su uspeli da naplate oko 700.000 evra ilegalne putarine pre nego što su otkriveni.

Sve je počelo kada je grupa prevaranata u indijskoj državi Gudžarat odlučila da napravi lažnu infrastrukturu koja je po svemu bila identična pravoj naplatnoj rampi na auto-putu.

Niska cena mamac za vozače

Plan je bio osmišljen do najsitnijih detalja, počevši od samog prostora naplatne rampe. Organizatori su iskoristili prostor napuštene fabrike keramike da izgrade objekat koji je savršeno imitirao pravu naplatnu rampu.

Betonska konstrukcija, pokretne rampe, signalizacija, pa čak i upravljanje saobraćajem...sve je bilo osmišljeno tako da vozači veruju da voze zvaničnim putem. Ključ je bio i u ceni. Lažna putarina je koštala skoro duplo manje od prave, što je podstaklo vozače da se okrenu ovom alternativnom "putnom pravcu".

Prevara je išla dalje od "scenskih rekvizita" infrastrukture. Prevaranti su opravdavali postojanje naplatne rampe tvrdeći da će prihod biti iskorišćen za izgradnju hramova u obližnjem gradu. Argument koji je, u lokalnom kontekstu, dodatno ojačao kredibilitet operacije i mesecima sprečavao sumnje.

Otkrivanje prevare i hapšenje

Međutim, prevara je na kraju otkrivena zbog "sitnice". Zvanični auto-put, udaljen samo nekoliko kilometara, zabeležio je neobično nizak saobraćaj. To je, naravno, privuklo pažnju. Vlasti su počele da istražuju šta se dešava, a analiza satelitskih snimaka otkrila je postojanje neodobrene infrastrukture koja je preusmeravala veliki deo saobraćaja.

U tom trenutku je prevara razotkrivena, a indijska policija uhapsila je vlasnike zemljišta i upravnike ilegalne naplatne rampe. Svi su optuženi za organizovanje i vođenje jedne od najvećih prevara u saobraćaju poslednjih godina. Slučaj se dogodio 2023. godine, ali je kasnije dobio međunarodnu pažnju zbog svog neobičnog koncepta i izvršenja, piše Marca.

Više od prikupljenog iznosa, ono što je zapanjujuće jeste složenost prevare i lakoća kojom je toliko dugo ostala neprimećena. Jer, 18 meseci nije mali vremenski period, a za to vreme niko ništa nije posumnjao.

Alo/Jutarnji list

