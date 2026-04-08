Policija u Bijelom Polju podnela je krivičnu prijavu protiv maloletnika starog 14 godina zbog sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje na štetu vršnjaka.

- Incident se dogodio 20. marta u hodniku škole, kada je osumnjičeni maloletnik prišao oštećenom, vređao ga, a zatim ga rukama uhvatio u predelu vrata i stezao - kazali su za RINU u Upravi policije Crne Gore.

Nadležni organi preduzimaju dalje mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Iz Uprave policije saopšteno je da službenici kontinuirano sprovode preventivne i represivne aktivnosti u cilju zaštite dece i mladih, kao i sprečavanja svih oblika nasilnog i neprimerenog ponašanja među maloletnicima.

Takođe, kako navode, saradnja sa obrazovnim institucijama i roditeljima ostaje jedan od ključnih mehanizama za očuvanje bezbednog okruženja za decu.

BONUS VIDEO: