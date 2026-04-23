Vodeći iranski zvaničnici odlučno su reagovali na tvrdnje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da unutar iranskog rukovodstva postoje podele.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan, predsednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf i šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Ejei odbacili su takve navode, poručujući da u političkom vrhu zemlje ne postoji razdor između takozvanih „umerenih“ i „tvrdolinijaša“, kako je to ranije opisao Tramp.

Pezeškijan i Kalibaf oglasili su se putem društvene mreže X, gde su istakli da je ideja o podelama unutar Irana netačna i nametnuta spolja.

„U Iranu ne postoje umereni i tvrdolinijaši. Svi smo Iranci i revolucionari“, poručili su u zajedničkoj poruci.

Oni su naglasili da su država i narod potpuno ujedinjeni, uz, kako su istakli, čvrstu podršku i poslušnost Vrhovnom vođi Revolucije.

„Uz gvozdeno jedinstvo naroda i vlasti nateraćemo svakog agresora koji krši pravila da zažali zbog svojih postupaka“, navodi se u poruci, uz slogan: „Jedan Bog, jedan vođa, jedan narod, jedan put“.

Sličan stav izneo je i šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Ejei, koji je dodatno naglasio da su podele koje se pominju u zapadnim analizama u potpunosti strane političkom sistemu Irana.

Prema njegovim rečima, izrazi poput „umereni“ i „tvrdolinijaši“ predstavljaju konstrukcije zapadnog političkog diskursa koje ne odražavaju realnost u Islamskoj Republici.

„Predsednik SAD treba da zna da su takvi pojmovi besmisleni i neutemeljeni“, rekao je Ejei, dodajući da su sve političke strukture u Iranu objedinjene pod autoritetom Vrhovnog vođe.

Ove izjave dolaze kao odgovor na ranije Trampove tvrdnje o navodnim sukobima unutar iranskog političkog i vojnog vrha, čime je dodatno pojačana retorika između dve strane.