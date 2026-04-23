Ozbiljan bezbednosni skandal potresa Pentagon nakon što je u javnost dospeo snimak na kojem američki vojni zvaničnik Endru Hag, šef odseka za hemijsko-nuklearnu bezbednost u okviru američke vojske, u opuštenom razgovoru iznosi niz osetljivih tvrdnji o vojnim operacijama i bezbednosnim pitanjima.

Prema navodima više medija, Hag je ove nedelje udaljen iz Pentagona i stavljen pod istragu nakon što je objavljen snimak razgovora koji traje oko 14 minuta. Video je objavila medijska grupa CJF, povezana sa aktivistom Džejmsom O’Kifom.

Na snimku, za koji se veruje da je načinjen skrivenom kamerom u javnom restoranu, Hag razgovara sa ženom za koju se navodi da je bila novinarka na tajnom zadatku. Tokom tog razgovora, kako se tvrdi, izneo je niz detalja koji se odnose na američke vojne kapacitete i aktuelne sukobe.

Američka vojska potvrdila je da je Hag suspendovan dok traje detaljna istraga, ali nije zvanično potvrdila sve navode koji su se pojavili u javnosti, pa deo informacija i dalje ostaje neproveren.

Prema onome što se može čuti na snimku, Hag je govorio o hemijskom oružju i naveo da Sjedinjene Američke Države i dalje poseduju nervne agense. Kao primer je opisao slučaj iz vojne prakse u kojem je, kako tvrdi, došlo do smrtnog ishoda zbog neadekvatnog rukovanja opasnom supstancom.

Tokom razgovora dotakao se i teme vazdušnih udara u Iranu, gde je pomenuo civilne žrtve na početku sukoba, ocenjujući ih kao „kolateralnu štetu“. Na pitanje da li u takvim operacijama stradaju deca, dao je lični komentar da su takvi gubici, kako je rekao, nažalost česti u ratnim okolnostima.

Posebnu pažnju izazvale su njegove izjave koje se odnose na nuklearno oružje. Prema tim navodima, Hag je govorio o načinu donošenja odluka o eventualnom lansiranju nuklearnih projektila, što predstavlja izuzetno osetljivu oblast. Ipak, naglasio je da SAD nemaju nameru da koriste nuklearno oružje, rekavši: „Nećemo nikoga nuklearno napasti“.

U istom razgovoru izneo je i tvrdnju da bi američko rukovodstvo moglo da razmatra eliminaciju potencijalnog naslednika iranskog vrhovnog vođe, ukoliko se političko ponašanje ne promeni, što je dodatno izazvalo pažnju javnosti.

Neformalni ton razgovora i okruženje u kojem je vođen dodatno su podigli zabrinutost. Hag je, između ostalog, govorio i o metodama prikupljanja obaveštajnih podataka, sugerišući da bi slanje „atraktivne žene“ moglo da bude efikasan način za dobijanje informacija.

U delu razgovora pomenuta je i Ukrajina. Hag je izneo tvrdnje o korupciji unutar ukrajinskih institucija, navodeći da su pojedini zvaničnici, prema njegovim rečima, zloupotrebljavali sredstva i trošili ih na luksuzne nekretnine i automobile. Takođe je rekao da je lično bio svedok finansijskih zloupotreba tokom svog boravka u toj zemlji, iako ove tvrdnje nisu zvanično potvrđene.

Kada je reč o njegovoj funkciji, iako je u pojedinim izveštajima predstavljen kao jedan od ključnih ljudi za nuklearnu bezbednost, njegova stvarna uloga odnosi se na nivo odseka unutar sistema, sa fokusom na politiku i bezbednosne procedure, a ne na strateško upravljanje nuklearnim arsenalom.

Hag je imao značajno iskustvo u oblasti nuklearnih operacija i bezbednosti, uključujući nadzor programa koji se bave pouzdanošću osoblja i sprečavanjem unutrašnjih pretnji, posebno u vezi sa rukovanjem radioaktivnim materijalima.

Upravo zbog takve pozicije, ovaj slučaj dodatno izaziva zabrinutost, jer se radi o osobi koja je zadužena za očuvanje visokih standarda diskrecije i bezbednosti.

Pentagon i američka vojska sada detaljno analiziraju sadržaj snimka i okolnosti pod kojima je razgovor vođen, kako bi utvrdili da li je došlo do ugrožavanja poverljivih informacija.

Ishod istrage mogao bi da ima ozbiljne posledice, ne samo po samog Haga, već i po buduće bezbednosne protokole, posebno kada je reč o ponašanju osoblja koje ima pristup osetljivim podacima.