U autobusu gradskog prevoza na liniji 59 u Beogradu došlo je do ubadanja putnika (22) u utorak, 14. aprila. Stravičan napad dogodio se u večernjim satima, a prema prvim informacijama, bio je potpuno iznenadan i ničim izazvan.

Beogradska policija i Više javno tužilaštvo intenzivno tragaju za napadačem koji je u utorak uveče, 14. aprila, bez ikakvog povoda napao nožem i naneo teške povrede opasne po život Milošu Đ. (22) u autobusu gradskog prevoza.



Prema prvim nezvaničnim informacijama, žrtva napada, Miloš Đ. je ušao sa drugom u Crnotravskoj ulici na Banjici. Ubrzo nakon ulaska, dok su bili u vozilu, prišao mu je nepoznati mladić i bez ikakve prethodne svađe ili kontakta potegao nož.

"Napadač mu je zadao nekoliko uboda direktno u stomak. Sve se desilo munjevito, pred očima putnika", navodi izvor upoznat sa istragom.

Operisan, lekari mu se bore za život

Miloš Đ. je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u bolnicu gde je odmah operisan. Lekari se i dalje bore za njegov život, s obzirom na ozbiljnost povreda unutrašnjih organa.

Više javno tužilaštvo vodi istragu.

Alo/Telegraf.rs

