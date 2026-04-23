Majka (44) i njene ćerke bliznakinje od 18 godina poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

Ova užasna porodična tragedija izazvala je šok i duboku tugu u lokalnoj zajednici, ali i širom zemlje.

Nesreća se dogodila u ponedeljak 20. aprila oko 11.10 sati na lokalnom putu između dva grada u saveznoj pokrajini Donja Saksonija. Prema prvim informacijama iz policije, automobil marke "micubiši", u kojem su se nalazile stradale, iz još neutvrđenih razloga iznenada je prešao u suprotan smer i direktno se sudario s kamionom koji im je dolazio u susret.

Vozač kamiona (50), pokušao je da izbegne tragediju naglim manevrom - skrenuo je vozilo udesno prema travnatoj površini uz kolovoz i snažno kočio. Međutim, uprkos brzoj reakciji i pokušaju da spreči najgore, snažan čeoni sudar nije mogao biti izbegnut.

Posledice su bile katastrofalne. Majka i njene dve ćerke preminule su na licu mesta od zadobijenih teških povreda. Ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, koji su ubrzo stigli na mesto nesreće, mogli su samo konstatovati smrt sve tri osobe. Vozač kamiona zadobio je lakše telesne povrede, ali se, prema rečima nadležnih, nalazi u teškom psihičkom stanju zbog tragedije kojoj je svedočio i koju nije uspeo da spreči.

Policija je odmah zatvorila ovu deonicu puta, a saobraćaj je bio obustavljen nekoliko sati dok je trajao uviđaj. Istraga je u toku, a uzrok nesreće još uvek nije zvanično utvrđen. Istražitelji će analizirati sve okolnosti - od tehničke ispravnosti vozila, preko mogućeg zdravstvenog stanja majke vozača, do eventualnih spoljnih faktora koji su mogli dovesti do iznenadnog prelaska u suprotnu traku.

Alo/Sandžak Danas

