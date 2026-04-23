Tihomir Krstić (44) koji je 27. decembra prošle godine u ulazu zgrade na Novom Beogradu napao, izbo nožem i opljačkao S. Ć (67) na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kako se nezvanično saznaje, danas je priznao da je napao i opljačkao ženu ali je navodno rekao da se kaje i da mu je žao i da je to učinio pijan i drogiran.

"Video sam ženu na ulazu, dete nisam ni primetio. Nisam joj video lice, niti koliko ima godina. Bio sam pod dejstvom heroina, alkohola i lekova i fokus mi je bila torba, hteo sam da je opljačkam", izjavio je, prema nezvaničnim informacijama Krstić, koji će biti poslan na psihijatrijsko veštačenje.

Kako se saznaje, tokom iznošenja odbrane, pošto se do sada branio ćutanjem, naveo je i da nema sidu, već da se leči zbog hepatitisa C.

"Ne mogu da opravdam niti oprostim sebi što sam napao ženu, nikada ni jednu ženu nisam povredio", izjavio je navodno danas na saslušanju, posle kog je vraćen u pritvor.

Podsetimo i S.Ć. detaljno je ranije u tužilaštvu opisala napad koji se dogodio naočigled njenog unuka! Ẓ̌ena koja se oporavlja, ali i dalje hoda uz pomoć štapa, rekla je da lice napadača nije videla, jer se sve brzo dogodilo.

"Da je tražio da mu dam torbu, ja bih mu je dala. Sve se odigralo veoma brzo - izjavila je prema nezvaničnim informacijama S. Ć. koja se pridružila krivičnom gonjenju Krstića.

Nesrećna žena potvrdila je da napadača nije poznavala od ranije i da je toga dana sa unukom bila u parku. Prisetila je da su krenuli kući, kada je ispred zgrade videla muškarca. Otvorila je ulazna vrata zgrade i on je ušao za njom.

Potvrdila je da nije obraćala pažnju na njega i da nisu razgovarali. Sa unukom je krenula uz stepenice, kada je on iznenada i potpuno neočekivano napao - potvrdio je naš sagovornik.

Žena koja je posle napada hitno prebačena u bolnicu imala je četiri ubodne rane nožem, nekoliko preloma kao i više lakih telesnih povreda.

Krstić se sumnjiči za pokušaj ubistva S. Ć. Posle napada u ulazu zgrade, iz njene torbe je ukrao 2.000 dinara i mobilni telefon, a potom pobegao. Posle 24 sata, policija ga je locirala i uhapsila u iznajmljenom stanu u Rakovici.

Istragu protiv njega vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje ga tereti da je kobnog dana oko 13.10 sati ušao u zgradu u Bloku 37 za S. Ć. (67) koja se vraćala iz parkića sa unukom (3). Čim je ušao za njom, i propustio je da prođe, počeo je besomučno da je ubada pred detetom, a potom joj je oteo tašnu i pobegao.

(Blic)

