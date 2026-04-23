Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici PU u Nišu, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv V. G. (54) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake roba ili usluge.

Policija je kod osumnjičene V. G. pronašla falsifikovanu garderobu, parfeme i naočare poznatih svetskih brendova, zaštićenih robnih marki, u količini od 1.060 komada, bez dokumentacije o poreklu robe namenjene daljoj prodaji, ukupne vrednosti od 987.700 dinara.

