Iz Policijske uprave vukovarsko-sremske izvestili su u sredu o završetku kriminalističkog istraživanja nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena dela polnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece.

Policijski službenici su, temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru, obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi, te su pronašli i privremeno oduzeli materijal spornog sadržaja.

Dodaje se kako je tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posedovao i razmenjivao pornografske sadržaje.

Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-sremske.

