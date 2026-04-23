Iz Policijske uprave vukovarsko-sremske izvestili su u sredu o završetku kriminalističkog istraživanja nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena dela polnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece.
Policijski službenici su, temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru, obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi, te su pronašli i privremeno oduzeli materijal spornog sadržaja.
Dodaje se kako je tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posedovao i razmenjivao pornografske sadržaje.
Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-sremske.
