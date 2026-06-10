Prema prvim informacijama, iz bolnice su pozvali policiji i rekli da je primljen mladić u izuzetno teškom stanju. Kako saznajemo, nesrećni mladić je bio žrtva surove tuče koja se dogodila na teritoriji Surčina.

Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma lobanje. Zbog ozbiljnosti situacije i povreda koje su opasne po život, mladić je odmah zadržan na bolničkom lečenju. Sa njim je zbog težine stanja u kom se nalazi trenutno apsolutno nemoguće obaviti bilo kakav razgovor.

Policija intenzivno češlja teren, utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do ovog krvavog obračuna, a radi se i na identifikaciji i hitnom pronalasku napadača koji su turskom državljaninu naneli povrede opasne po život.

Za sada motiv sukoba nije poznat.

(Telegraf)