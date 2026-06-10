Tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući, Tramp je upitan šta je mislio kada je rekao da će Iran "platiti cenu".

- Pa, mi ćemo ih napasti, i to ćemo ih napasti veoma, veoma snažno - odgovorio je američki predsednik.

Na dodatno pitanje novinara da li to znači nastavak bombardovanja, Tramp je potvrdio da smatra da SAD imaju pravo na takvu reakciju.

- Da, tako je, s obzirom na situaciju sa helikopterom, pretpostavljam da imamo potpuno pravo da to uradimo - rekao je Tramp.

Njegove izjave dolaze u trenutku rastućih tenzija na Bliskom istoku, dok američke i iranske snage razmenjuju optužbe za incidente u regionu.

Američki predsednik nije izneo detalje o eventualnim vojnim operacijama niti o njihovom obimu, ali je poručio da će odgovor SAD biti snažan.

Istovremeno, međunarodna javnost sa pažnjom prati razvoj situacije, strahujući od dalje eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana.