Najmanje sedam osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći u Turskoj kada je vozač autobusa (27) zaspao za volanom i udario u zid.
Prema pisanju lista Haber, nesreća se dogodila u ulici Јašar Dogu, u naselju Јenidogan u centralnom delu Јuregira.
Pošto јe vozilo zaustavljeno, povređeni putnici su izašli i legli na zemlju.
Ubrzo nakon toga, povređeni su odvezeni u bolnicu kolima Hitne pomoći koјa su požurila na lice mesta.
Snimak sa bezbednosne kamere autobusa zabeležio јe trenutak kako vozač spava za volanom, gubi kontrolu nad vozilom i udara u zid.
Vozač autobusa јe nakon nesreće uhapšen, a policija istražuјe incident.
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