Monstrum! Poznati nemački anesteziolog (52) iz Hanovera optužen je da je fotografisao gole maloletne devojke i devojčice koje su se operisale i bile bez svesti, a otkriven je na odmoru u Hrvatskoj kada je seksualno uznemiravao decu!

Nemački anesteziolog optužen je za seksualno zlostavljanje i neovlašćeno snimanje maloletnih pacijentkinja u razdoblju od 2010. do 2024. u regionalnoj bolnici u Nojštatu am Ribenbergeu, blizu Hanovera.

Cela Evropa je u šoku kada se otkrilo šta je ovaj doktor radio godinama a da nije uhvaćen za sve ovo vreme. Prema navodima tužilaštva, lekar je iskorišćavao stanje anestezije kako bi fotografisao devojke, a slučaj je otkriven nakon incidenta tokom njegovog odmora u Hrvatskoj 2024. godine.

- Javno tužilaštvo u Hanoveru tereti ga po jedanaest tačaka optužnice, uključujući seksualno zlostavljanje. Istragom je utvrđeno da je navodno fotografisao genitalije i grudi pacijentkinja dok su bile pod anestezijom, a u nekim slučajevima ih je i dodirivao kako bi snimio eksplicitne fotografije. Većina žrtava bile su maloletnice, a najmlađa devojčica imala je osam godina - navodi nemačko tužilaštvo, a prenose mediji iz regiona.

Ono što ovaj slučaj čini još strašnijim je to da se njegova krivična dela ne odnose samo na bolnicu, već je slična zlodela činio i privatno u slobodno vreme. Jednom prilikom je čak tražio petogodišnjoj devojčici da se skine, njegova monstruoznost nije birala ni vreme ni mesto.

Kako navode mediji, tokom pretrage njegovog računara pronađeno je više od 1.600 datoteka koje sadrže dečju i maloletničku pornografiju.

Niko za ovo ne bi saznao da slučajno nije otkriven u julu 2024, kada je ovaj poznati anesteziolog snimao golu decu u nudističkom kampu nedaleko od Rovinja, gde je letovao. To su mnogi primetili i taj incident je doveo do toga da se pokrene istraga protiv njega i otkriju zastrašujući detalji iz njegovog života.

Bolnica je nakon otkrića odmah prekinula saradnju s njim, naglasivši da je slučaj izazvao veliku zabrinutost i razočaranje među zaposlenima i upravom.

Advokat optuženog najavio je da će se njegov klijent suočiti s optužbama, ali tek na ročištu 27. maja.

Anesteziolog je takođe svim žrtvama ponudio odštetu za bol i patnju.

Inače, prethodnih dana je privukao pažnju i domaći slučaj kada su Služba za visokotehnološki kriminal Uprave za tehniku MUP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovali mladića N. M. (28), osumnjičenog da je slao svoje eksplicitne snimke devojčici od 12 godina. Sumnja se da je preko društvenih mreža stupio u komunikaciju s devojčicom, kojoj je slao svoje snimke, navodno tražio i da ona njemu šalje, a zatim je pokušao da zakaže sastanak. Njegovo hapšenje usledilo je ekspresno.

„Osumnjičeni je, koristeći nalog na društvenoj mreži Tiktok, a potom i putem aplikacije Viber, stupio u kontakt s dvanaestogodišnjom devojčicom kojoj je tražio da mu dostavi eksplicitne fotografije i video-zapise, istovremeno prosleđujući joj sopstveni eksplicitni sadržaj“, piše u saopštenju MUP-a.

