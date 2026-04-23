Rusija je pozvana da učestvuje na samitu G20 u SAD na najvišem nivou, saopštio je Sputnjiku zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Pankin.



- Postoji poziv da prisustvujemo na najvišem nivou, ali ćemo bliže datumu videti. Bog zna šta će se do tada desiti - rekao je Pankin novinarima u UN.

Kako je ranije u intervjuu za Sputnjik navela predstavnica Rusije u G20 Svetlana Lukaš, SAD očekuju dolazak svih lidera zemalja G20 na predstojeći samit. Prema njenim rečima, SAD se pripremaju i za mogući dolazak predsednika Rusije Vladimira Putina.

Samit G20 Sjedinjene Američke Države planiraju da održe u decembru 2026. godine u Majamiju.