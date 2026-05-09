

Nastavnik u srednjoj školi Endon u Stouk-on-Trentu, Stafordšir, Velika Britanija, dobio je uslovnu kaznu nakon što je priznao da je imao se*s sa svojom šesnaestogodišnjom učenicom.

Klark Istvud (52) je čak odveo devojčicu u apoteku da kupi pilulu za dan posle njihovog prvog se*sualnog susreta.

Otac dvoje dece priznao je zloupotrebu položaja i se*s sa učenicom nakon što su uspostavili vezu otprilike u vreme kada se ona borila sa pritiskom ispita.

Tužilac Kristofer Redmond rekao je Centru za pravdu Severnog Stafordšira: „Ona mu je poslala poruku, a optuženi je odgovorio".

„Počeli su da razgovaraju i da se sastaju van škole i u učionicama. U školi bi se ljubili, ali ništa se dalje nije dešavalo u školi. U jednom trenutku direktor je upozoren na ono što se dešava. Pozvan je u kancelariju direktora. Rečeno mu je da to što se dešava nije u redu i da ne bi trebalo da se nastavlja - navodi tužilac i dodaje:

„Razgovarali su sa obojicom. Međutim, oboje su ignorisali upozorenja i nastavili da se viđaju. Prvi put je učenica imalaodnos sa optuženim otprilike u vreme ispita.

„Seća se jutra posle, odveo ju je u apoteku da kupe pilulu za dan posle.“

Dakle, čak i nakon što je škola saznala i direktor upozorio Istvuda da prestane, on je ostao na poslu i nastavio vezu sa ovim maloletnim učenikom.

Na kraju, Istvud je osuđen na 12 meseci zatvora, uslovno na 12 meseci. Uslovna kazna podrazumeva 50 dana rehabilitacionih aktivnosti i 120 sati neplaćenog rada, navodi portal sickchirpse.com

