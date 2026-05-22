Oženjeni i bivši vođa organizacije koja se bavila „preobraćanjem homoseksualaca“ iz SAD-a uhapšen je ni manje ni više nego prilikom dogovora se*sualnog odnosa sa dečakom starim svega 14 godina!

Alan Čejmbers (54) uhvaćen je prilikom slanja seksualno eksplicitnih poruka i pokušaja da dogovori sastanak preko Snepčeta i Telegrama sa zapravo policajcem koji se predstavljao kao maloletni dečak u specijalnoj akciji.

Čejmbers je poslao dečaku fotografiju svojih genitalija, kao i još jednu sliku njegovog lica. Poslao je dečaku poruku o „zabranjenoj ljubavi“ i da ga „toliko želi“, i više puta je pokušavao da se sastane sa njim, uključujući i jednu ponudu da mu rezerviše Uber da dođe kod njega.

U jednom trenutku je izrazio zabrinutost zbog razlike u godinama poslavši poruku: „Da li je loše što želim da vodim ljubav sa nekim ko ima 14 godina?“. Istražitelji su takođe otkrili druge poruke od Čembersa u kojima je tražio seks od muških prostitutki.

Svoju čudnu organizaciju preobraćanja homoseksualaca je ugasio. Čembers je uhapšen i optužen za vrbovanje i uzmeniravanje maloletnika putem računara i slanje eksplicitnog materijala. Pušten je uz kauciju od 15.000 dolara i zabranjen mu je kontakt sa osobama mlađim od 18 godina. Takođe mu je zabranjeno korišćenje društvenih mreža i može da koristi internet samo u poslovne svrhe.

