Pedofil koji je bio razotkriven smislio je "savršeno" rešenje kako da izbegne zatvor - pretvarajući se da je nem i vezan za invalidska kolica. Predstavljao se kao osoba sa invaliditetom i posebnim potrebama, ali brzo razotkriven njegov bolesni plan.

Džon Sidel (41) je ubedio psihijatre da nije sposoban da mu se sudi, tako što je izmislio teške invaliditete, dok je bio pod istragom zbog seksualnih prestupa nad trojicom mladih dečaka između 2018. i 2021. godine.

-U teoriji, njegov plan bilo genijalno! Nem je, pa ne može da odgovara na pitanja, i ne može da hoda, pa vam ga je žao i mislite da zatvor možda nije najbolje mesto za njega.

Osim toga, pretvarao se da nije u stanju da otvori oči i da ne može da drži glavu uspravno. U osnovi se pretvarao da je najinvalidniji čovek na svetu - navode bitanski mediji.

Nažalost po Džona, njegove društvene mreže, fotografije na telefonu i video nadzor razotkrili su njegove postupke, uključujući posećivanje večeri Elvisa Prislija u društvenom klubu, odlazak na gledanje utakmica Njukasl Junajteda, ispijanje piće u pabu i šetnju bez pomoći i pomagala.

Uhapšena su i njegova braća koja su lagala za njega. Braneći Džona Sidela,brate je rekao da je pedofil „veoma ranjivo i ugroženo ljudsko biće“ kojem je dijagnostikovana epilepsija, autizam i teškoće u učenju.

Na kraju, Džon je osuđen na 15 godina zatvora. Ipak, uspeo je da odloži postupak na neko vreme svojim svojim lažnim invalidnim ponašanjem.

