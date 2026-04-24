Ovan

Posao: Postojeće planete u vašem polju tajni skrivaju vaše poslovne planove i donose vam atmosferu tajnih sastanaka. Priprema se nešto veliko. Dominantna tema su finansije, pa ćete ovog puta ostvariti jedan dugoročni poslovni cilj.

Ljubav: U vašem polju sistema vrednosti dolazi do revalorizacije svih vrednosti, tako da ćete i svoju vezu s partnerom posmatrati na nov način. Razmišljate ozbiljno i želite ili sve, ili ništa. Period preispitivanja.

Zdravlje: Reumatske tegobe. Do sada niste ništa preduzeli da biste se rešili pomenutih tegoba. Za početak posetite reumatologa.

Bik

Posao: Sada ćete biti daleko organizovaniji nego pre. Pruža vam se prilika da ostvarite jedan visoko postavljeni cilj, a u tome će vam pružiti podršku jedna veoma uticajna osoba. Poslušajte svoju intuiciju što se tiče jedne investicije, uspeh neće izostati.

Ljubav: Nepovoljni aspekti ukazuju na napetu atmosferu između vas i partnera. Vaš razgovor začas skrene u pravcu rasprave. Iza svega se skriva zapravo to što ste se u poslednje vreme udaljili jedno od drugog i što se pojavila ljubomora.

Zdravlje: Osetljivost grla. Izbegavajte hladne napitke.

Blizanci

Posao: Nepovoljni aspekti donose neočekivane prepreke, ali ćete vi biti puni energije i spremni da prevaziđete prepreke i probleme, kojih će posebno biti ako se bavite turizmom, trgovinom ili saobraćajem. Uprkos tome, ispoljićete efikasnost, pa ćete biti adekvatno i nagrađeni.

Ljubav: Želite da partner bitno promeni neke svoje životne stavove koji vam smetaju. Uprkos tome, on nastavlja po svome, tako da ste spremni na ozbiljan razgovor s uslovom ili - ili. Slobodne Blizance očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom preko prijatelja.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Rak

Posao: Ovaj period će vam doneti uspešno rešenje nekih administrativnih i pravnih problema. Što se tiče vaših ambicija, pružiće vam podršku jedna uticajna osoba. Ovaj dan vam donosi bistrije razmišljanje i poboljšanje komunikacije sa saradnicima.

Ljubav: Ovaj period donosi oživljavanje jedne veze iz prošlosti. Mada na to niste bili spremni, očigledno, emocije su još uvek tu. Vaši susreti će se intenzivirati, a ubrzo i jedna ozbiljnija priča. Obnoviće se stari žar između vas.

Zdravlje: Probavne tegobe. Posavetujete se sa nutricionistom i promenite način ishrane.

Lav

Posao: Ovaj period vam donosi daleko povoljniju klimu poslovanja, pa ćete moći da završite rad na krupnom projektu, nakon čega ćete odmah preći na novi. Intuicija vam je pojačana, zato investirajte u prave stvari koje će vam kasnije doneti značajno unapređenje finansijske situacije. Očekuje vas nova saradnja.

Ljubav: Ovaj period je povoljan za zbližavanje s osobom koju ste upoznali na nekom putovanju ili preko posla. Lavovi koji su u braku ili u vezi mogu naići će na kratkotrajan problem nesuglasica, ali to na sreću neće trajati dugo.

Zdravlje: Tahikardija.

Devica

Posao: Ovaj period Devicama donosi podršku moćnih osoba u sferi njihove profesije, ali i mogućnost napretka u karijeri kroz profesionalno usavršavanje. Poseban uspeh očekuje Device koje se bave trgovinom ili sarađuju s inostranstvom. Važan poslovni sastanak.

Ljubav: Ovaj period pojačava vaš osećaj usamljenosti, pa ćete učiniti sve da budete zajedno s nekim ko vam se dopao na prvi pogled. Device u vezi uspešno će usaglasiti stavove oko zajedničke budućnosti. Kreće vaše novo ljubavno poglavlje, daleko mirnije i skladnije..

Zdravlje: Nervoza stomaka.

Vaga

Posao: Povoljni aspekti doneće vam mogućnost da sistematski organizujete posao i uspostavite prioritete. Uspeh vam predstoji u kreativnim zanimanjima, umetnosti, prosveti. To će vam doneti priliku da ostvarite svoju raniju ambiciju i postignete važan cilj, što će vam doneti finansijski dobitak.

Ljubav: Nepovoljan period traje još neko vreme što znači da su moguće nesuglasice s partnerom i drugačija raspoloženja. Kriza poverenja i igra skrivanja i razotkrivanja, koja će vrlo brzo da se aktivira.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Škorpija

Posao: Obazrivo upravljajte novcem, jer postoji mogućnost da neispravno procenite poslovnu situaciju u trenutku i izložite se dodatnim troškovima. Zato, sve prvo dobro procenite , pa onda uđite u posao s novim saradnicima. Do vas mogu dopreti neke spletke, ali vas to neće ugroziti.

Ljubav: Ovaj period postavlja vašu vezu u test fazu, kada će se na ispitu naći osećanja vašeg partnera, ali takođe i vaša osećanja. Šta zaista osećate jedno prema drugome. Promenljivost raspoloženja može da doprinese čestim razmiricama.

Zdravlje: Problem sa perifernom cirkulacijom.

Strelac

Posao: Ovaj period je izuzetno povoljan, jer ćete uživati podršku veoma uticajne osobe, koja će prihvatiti vaše originalne ideje i pomoći vam oko svega. Veliki broj planeta vam pruža podršku da ostvarite dobre rezultate u saradnji sa inostranstvom i investicijama. Možete započeti novu saradnju.

Ljubav: Ovaj period donosi vam priliku da upoznate veoma zanimljivu osobu preko prijatelja. Vaše viđanje ubrzo može prerasti u vezu. Strelčevi koji su vezi preispituju svoja i partnerova osećanja, jer su se tu pojavile oscilacije.

Zdravlje: Problem sa upalom desni.

Jarac

Posao: Veliki broj planeta pruža vam podršku u tom pravcu da započnete novu saradnju i postignete odlične rezultate u privatnom biznisu ili ako želite da načinite korak napred u karijeri. Imaćete pomoć moćne osobe ako poželite da sprovedete svoje smele i originalne ideje u delo.

Ljubav: Ovaj period doprinosi skladnim odnosima sa partnerom, ali i tome da obnovite kontakt s nekom vama bliskom osobom iz prošlosti. Mnogo više kvalitetnog vremena posvećenog jedno drugome učvrstiće vašu vezu i učiniti da traje.

Zdravlje: Smanjite pušenje, izbegavajte zadimljene prostorije.

Vodolija

Posao: Tokom ovog perioda imaćete srećan splet okolnosti i podršku jedne osobe na visokoj društvenoj poziciji što se tiče sprovođenja u delo vaše originalne poslovne ideje. Tu može biti reč o kreativnom projektu. To će vam doneti napredak i izvesnu dozu popularnosti.

Ljubav: Ovaj period vam može doneti nesuglasice s partnerom, pa su moguće dileme i pomešana osećanja u vezi s tim kuda vas jedan takav odnos vodi. To je izazov koji sobom nose komplikovani odnosi. Slobodne Vodolije nalaze ljubav preko prijatelja.

Zdravlje: Bolovi u kolenima, problemi sa zglobovima.

Ribe

Posao: Odlične rezultate moći ćete da postignete kroz početak jedne saradnje u okviru privatnog biznisa. U ovom periodu možete početi da radite na nekoj novoj radnoj poziciji kakvu nikada do sada niste radili. Ukoliko želite da realizujete kreativan projekat, očekuju vas uspeh i popularnost.

Ljubav: Nesuglasice između vas i partnera mogu biti zasnovane na nepoverenju i ljubomori. Pokušavate da uskladite vaše stavove u pogledu bitnih stvari, ali s vremenom se vaše razlike u stavovima zaoštravaju. U tom smislu, biće neophodan kompromis.

Zdravlje: Izbegavajte gazirana pića.