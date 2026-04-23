Elod Šerer počino je jeziv zločin 30. januara 2024. godine, a nakon toga je dugo skrivao sve. Naime, Elod je, kako se sumnja, ubio svog oca Karolja Šerera, čije je telo potom isekao električnom testerom.

Nestanak Karolja Šerera Elod i njegova supruga prijavlili su 27. februara iste godine, a tek mesecima kasnije je otkriveno da je Elod oca ubio, isekao, a isečene delove tela palio, bacao u wc šolju i skrivao na tajnim lokacijama.

Ubica oca smršao 25 kilograma

U minutima pre suđenja u Budimpešti, Eloda i njegovu suprugu su, vezane lisicama, sproveli stražari zatvorske službe u zgradu Glavnog suda u Budimpešti. Ubica oca je smršao 25 kilograma iza rešetaka, gde inače stalno radi i uči kako bi stekao srednjoškolsku diplomu. Svoju dugu izjavu je unapred napisao i čitao sa papira. Danas je pred sudom pokušao da opovrgne da je oca ubio zbog nasledstva, već je tvrdio da se sve "slučajno odigralo", a da je oca isekao na delove iz straha da bi mogao da robija zbog ubistva.

U sudu je danas najpre govorio o detinjstvu. Pomenuo je da su živeli veoma povučeno, pa kod njega, na primer, nijedan prijatelj nije mogao da dolazi. Oca je opisao kao "krutu glavu porodice", i rekao da su više puta "dobijali batine od njega". Sve su to smatrali porodičnom stvari i nikome nisu pričali o tome. Bez obzira na to, voleli su i poštovali jedni druge.

- Žalim zbog onoga što sam uradio, nema opravdanja i jako se kajem. Nikada sebi neću oprostiti. Voleo sam oca i on je voleo mene - rekao je Elod.

Problemi između roditelja

Ispričao je kako se sa 18 godina odselio od kuće i počeo da radi kao viljuškarista. Tvrdi da je uvek imao posao i da ga roditelji nikada nisu izdržavali, ali da je ostao sa njima u bliskom odnosu. Godine 2006. pokrenuo je sopstveni posao, ali je tri godine kasnije zbog kredita u stranoj valuti i ekonomske krize izgubio sve. Nakratko se vratio kući, zatim upoznao prvu suprugu i dobio sina. Nakon što mu se brak raspao, započeo je vezu sa Judit i dobili su ćerku, koja sada ima 13 godina.

Kako kaže, 2018. su nastali problemi između njegovih roditelja, ali ih je bolest majke ponovo "zbližila".

- Majčina bolest je i oca potpuno slomila, svi smo se raspali. Otac nije mogao sam da se brine o njoj, pa sam i ja pomagao. Zajedno smo je ispratili na večni počinak, na jezeru Velence, to joj je bila poslednja želja. Posle majčine smrti 2021. godine provodio sam mnogo vremena sa ocem, osećao sam da mu trebam - rekao je Elod danas na sudu.

Odnos sa majčinom polusestrom

U testamentu je majka tražila da se ostavinska rasprava vodi u saglasnosti sa ocem, a njih dvojica su nasledili oko 137.000 evra. Naveo je tačno koje su stavke činile njegov deo. Kasnije je, kako kaže, povremeno koristio drogu i posvađao se sa suprugom, a na dan "nestanka" oca otišao je kod njega.

- Popušili smo cigaretu, a onda mi je rekao da je imao seksualni odnos sa majčinom polusestrom. Vikao sam na njega u hodniku, zamerao mu što ne poštuje uspomenu na majku. Udario sam ga dva puta snažno u vilicu, pa je pao unazad i udario glavom. Posle toga se nije pomerao, počeo je da krvari iz potiljka i uspaničio sam se. Pokušao sam masažu srca, ali nisam mogao da mu pomognem. Ja sam ga ubio, nije bilo namerno, nikada nisam hteo da ga povredim. Ne mogu da opišem taj strah, kajem se što nisam odmah pozvao policiju - ispričao je Elod.

Noću spalio delove tela

Ubrzo je stigla njegova supruga Judit, koja nije znala šta se dogodilo i pozvonila je na kapiju. Elod joj je slagao da je otac otputovao na tri dana i da mu je ostavio zadatak da hrani pse.

- Plašio sam se zatvora, nikada ranije nisam bio kažnjavan. Nisam mogao da prihvatim da posle majke više nema ni oca i da sam ga ja ubio. Lagao sam sve i upadao u sve veći problem. Popodne sam se vratio, poneo testeru i alat. Položio sam telo na najlonske kese, prekrio mu lice jer nisam mogao da ga gledam. Isekao sam ga testerom. Počeo sam od zglobova, šaka i ruku, zatim nastavio sa butinama. Trajalo je oko tri do četiri sata. Testera nije bila glasna. Nema dana da ne mislim na to, jako se kajem. Kupio sam peć i noću spalio delove tela, a ostatke koji nisu izgoreli bacio u smeće - opisao je zločin.

Njegova supruga Judit je u tom periodu stalno pitala za njegovog oca, pa je na kraju prijavila njegov nestanak. Rekao je i da je majka prodala svoj nakit mnogo pre bolesti, ali ne zna zašto i kome. Negira da je to tražio u kući.

Pritvor za suprugu

S druge strane, tužilaštvo ga tereti za ubistvo sa predumišljajem iz koristoljublja, tvrdeći da je oca ubio zbog nasledstva, imovine i tajnog sefa. Na pripremnom ročištu u januaru ponuđena mu je kazna od najviše 19 godina zatvora ako prizna krivicu, ali to nije prihvatio. Njegova supruga se tereti da je pomogla u uklanjanju tela, a kasnije joj je određen pritvor.

Pred sudom su i još dvojica muškaraca: 29-godišnji sin od Judit iz prethodne veze, kao i jedan njegov poznanik. Prvi je znao da se protiv muža njegove majke vodi postupak za ubistvo, kao i da majka i dalje živi u kući iz koje prodaje vredne stvari. Pomagao je da se pronađu kupci za predmete pokojnog - slike, ukrasno oružje i vaze. Jedan od kupaca bio je njegov poznanik, koji je četvrti optuženi. Bračni par koji je u pritvoru ima i ćerku od 13 godina, koja trenutno živi kod rođaka.

